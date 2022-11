Une centaine de nouveaux exposants aux Fééries du parc 2022 à Ciney

La grande nouveauté cette année est sans conteste l’ouverture de l’église des Capucins aux exposants. L’édifice accueillera 38 artisans namurois et wallons, sélectionnés par la société namuroise Pandastic qui s’est associée à la Ville de Ciney pour gérer l’espace en question. "Seulement treize exposants resteront les deux week-ends, ça vaut donc la peine de venir à chaque fois", note Maxime Vandeputte, de la société Pandastic. À noter que la pabrique d’église de Ciney elle-même tiendra un stand spécifiquement dédié aux articles religieux. Les dimanches, ils ouvriront trente minutes plus tard pour cause de messe.

La nouvelle arrivée permettra, par la même occasion, l’ouverture d’une troisième entrée vers le parc. Une disposition bien nécessaire au vu de l’affluence qu’avait connue la précédente édition. Pour rappel, entre 40.000 et 60.000 personnes s’étaient rendues aux fééries en 2021. "Ça fait aussi le lien avec les fééries du Centre", poursuit Maxime Vandeputte.

Mobilité réglée comme du papier à musique

"L’année passée, on ne s’en cache pas, nous avons été complètement dépassés", atteste le bourgmestre Frédéric Deville, à l’initiative des Fééries. Pour cette raison, des navettes au départ du marché couvert seront disponibles et des parkings pourront accueillir jusqu’à 4.000 véhicules en échange d’un billet de 5 € par emplacement. Le premier arrêt est donné aux Fééries du Centre, village de Noël entièrement dédié aux enfants, le second dans l’Avenue du Sainfoin. L’Institut Saint-Joseph mettra quant à lui 400 places à disposition au même tarif.

"Les navettes vont tourner en permanence car le but est de désengorger le centre-ville. Ça ne va pas faire plaisir à tout le monde mais nous avons convenu avec la police l’application d’une tolérance zéro à l’égard des personnes mal parquées. Le cas échéant, elles auront la joie de payer une amende de 116€", note encore le bourgmestre. Lors des précédentes éditions, beaucoup de visiteurs s’étaient garés le long de la route Charlemagne mais son caractère insécurisant nécessitait que des dispositions soient prises cette année.

Si la Ville a récemment convenu avec le gestionnaire d’électricité Ores de couper l’éclairage public de minuit à 5h du matin, exception sera faite durant les dix jours des Fééries. "La Charlemagne restera donc éclairée pour que les visiteurs puissent reprendre les bretelles en toute sérénité", note encore Frédéric Deville.