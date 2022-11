Succès pour la journée de l'arbre à Bièvre

La régionale Natagora Lesse & Houille était présente pour promouvoir son nouveau jeu de société qui permet de découvrir les réserves naturelles de la région et ses richesses ou encore pour sensibiliser les visiteurs et leur parler de l’opération "hirondelle". Un recensement vient d’avoir lieu et des bénévoles sont occupés à installer des nichoirs dans le cadre du projet "Biodiversité".

A ses côtés, on retrouvait aussi un stand "Contrat de rivière – Lesse et Semois-Chiers" avec des documents de la Région sur le compostage et les arbres, des infos sur les espèces invasives ou encore un quiz sur les arbres.

La Maison médicale de Bièvre tenait aussi un stand diététique.

Les modules du Centre culturel

Etant donné que cette journée de l’arbre était organisée dans les installations du Centre culturel, celui-ci a profité de l’occasion pour promouvoir ses activités. C’est ainsi que plusieurs modules étaient proposés: vannerie, céramique raku ainsi qu’un module graphique autour de l’exposition "Brumes".

A l’étage, ceux qui les souhaitaient ont pu découvrir l’exposition "Brumes". Trois artistes contemporains y exposent actuellement leurs œuvres et ce, jusqu’au 18 décembre prochain. Il s’agit de Manon Bouvry, Cathy Collignon et Jean-Paul Couvert. L’exposition est accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h ainsi que le dimanche entre 13h et 18 h.