Namur : le CHRSM site Meuse a soufflé ses 120 bougies

L’heure était à la fête, ce week-end, au site Meuse du CHRSM (Centre hospitalier régional Sambre et Meuse) ! Et pour cause, cet établissement général de 397 lits, situé avenue Albert Ier, vient de franchir le cap symbolique des 120 ans d’existence. Un anniversaire que la direction a souhaité célébrer en conviant le public à une série de parcours thématiques autour de ses 25 services.