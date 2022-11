Jemeppe dans le noir pendant une heure

Mardi peu après 19h, une explosion a été entendue par des riverains de la route d’Eghezée à Jemeppe à la suite de quoi une très grosse partie de l’entité s’est retrouvée plongée dans le noir tant sur le réseau public que chez les particuliers. Les pompiers de la zone Val de Sambre se sont rendus sur le site des anciens établissements Malevez. Un transformateur électrique de 11500 volts enfermé dans une annexe avait fait voler la porte et le seuil de porte en pierre en éclats. Les services d’Ores ont été requis sur place tout comme la police de Jemeppe. Une équipe d’électriciens s’est chargée dans un premier temps de rétablir l’électricité aux divers coffrets situés dans la commune ce qui a permis, une bonne heure plus tard, que la lumière ne revienne dans les foyers et sur le secteur public.