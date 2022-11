Voiture contre scooter à Jannée

Samedi, peu avant 16 h, une collision s’est produite, sur la N4, à hauteur de Jannée, en direction de Marche. Un scooter a été tamponné par une voiture qui arrivait derrière lui. La passagère du deux-roues a été projetée au sol et le scooter est resté sur ses roues. La dame est légèrement blessée. Pendant un moment on a cru, sur les lieux, à plus de conséquences négatives. C’est ainsi que deux ambulances et le SMUR de Marche sont descendus sur place ainsi que l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne, qui n’a pas dû intervenir. Le constat a été dressé par la police de la route, du poste d’Achêne. Les pompiers ont balisé les lieux. Voiture et scooter ont subi des dégâts importants.