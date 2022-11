Une société namuroise propose des vélos en leasing pour les entreprises

L’entreprise a premièrement la possibilité de louer une flotte de vélos qu’elle mettra en libre-service au profit de son personnel. Via le système du leasing, elle a également la possibilité de mettre à disposition de ses employés un vélo personnel qui répondra à leurs besoins et envies. Tous les types de deux roues sont disponibles: VTT, VTC, gravel, course, vélo de ville, vélo pliable, qu’ils soient musculaires ou à assistance électrique. "Il y a une demande importante et pas forcément de la part des plus sportifs. L’essor du vélo électrique a ouvert des portes. On a autant de demandes de femmes que d’hommes et de tous âges", explique Benoît Thomas, co-gérant de Mojo Vélo.

"L’entreprise paye le leasing mais retient une partie du salaire ou des primes de celui qui en bénéficie. Au terme du leasing (Ndlr: en moyenne 100 €/mois pour un vélo de 3 500 € prix de vente conseillé + services et entretiens), ce dernier a la possibilité d’acheter le vélo à concurrence de 15% de sa valeur. Mais il doit en contrepartie l’utiliser au moins 22 jours/an pour se rendre au travail. La solution est neutre budgétairement pour l’entreprise tandis que les salariés bénéficient en moyenne d’une économie de 60% sur leur vélo", ajoute son associé Laurent Constantiello.

Cette pratique du leasing est assez répandue en Flandres. "Là-bas, un vélo sur quatre vendus est un vélo de société", précise Laurent Constantiello. En Wallonie, elle est beaucoup moins courante. Mais les mentalités commencent à changer. "Je n’ai pas les chiffres exacts mais on doit avoisiner 1 vélo sur 100. Premièrement parce qu’il y a peu de structures qui offrent ce service. Mais c’est aussi une question culturelle. Il y a quinze ans, aller travailler à vélo était très ringard. Et puis, quelques médecins et avocats ont commencé à le faire et depuis, c’est devenu “in”".

Le vélo comme moyen de transport pour se rendre sur son lieu de travail peut présenter quelques inconvénients et ne s’adresse évidemment pas à tout le monde. Le nombre de kilomètres à parcourir et l’organisation familiale peuvent être un frein au “vélotaf”, au même titre que la météo et les ennuis mécaniques. "Raison pour laquelle nous proposons un service maintenance 24 h/24. Quand on sait le faire, on propose un vélo de remplacement. Mais d’une manière générale, un vélo ne reste jamais immobilisé longtemps. On le remet dans les 24 à 48 h Les vélos sont par ailleurs proposés les plus sécurisés possible avec notamment des chambres à air anti-crevaison, des cadenas fixés sur le vélo, etc. Enfin, il est également possible d’obtenir tout l’équipement (Ndlr: lampe, casque, veste,…) auprès de nous."

Mais les avantages sont également nombreux pour l’employé et l’entreprise. "C’est bon pour la santé. La séance de sport, on la fait deux fois par jour alors que quand on rentre chez soi après une journée de boulot, on n’a pas toujours le temps ou la motivation", poursuit Laurent Constantiello. "C’est aussi écologique et économique vu les prix actuels du carburant. Cela permet aussi de réduire les coûts liés aux voitures et dans certains cas, d’éviter les bouchons. Quelqu’un qui doit traverser Jambes et Namur, le matin, pour se rendre à Belgrade ira bien plus vite à vélo." Autre argument: le défraiement kilométrique pour l’employé et le gain en termes de parking pour l’entreprise. "Sur une place pour voiture, on sait mettre huit vélos. Et puis, fait en commun, ce genre de projet peut être fédérateur", termine Benoît Thomas.