Sigoji a accueilli deux dames parlementaires

Il est déjà loin le temps où Euphrasie travaillait à la CEE, après avoir grandi avec ses grands-parents au Cameroun. Arrivée à Bruxelles, où elle a rejoint sa maman gouvernante dans un foyer de la capitale, Euphrasie n’a jamais oublié les questions posées à son grand-père sur son travail et les cabosses de cacao.

Aujourd’hui, elle a bien compris ce qu’il faisait, elle est même allée plus loin en produisant son propre chocolat. Du chocolat pur, bio et tracé, acheté à 5 ou 6 € le kilo, alors que des gros fabricants n’hésitent pas à acheter à 0,90 € le kilo sans se soucier des conditions qui entourent la production. "Si nous achetions à ce prix, nous serions déjà riches et ce n’est pas une boutade, dit l’époux qui ajoute mais ce n’est pas notre volonté." Avec son épouse, ils sont fiers et contents de faire vivre la famille et d’autres planteurs, au Cameroun et des Chocolatiers engagés. Douze personnes travaillent dans la plantation. Elles sont logées avec leurs familles et reçoivent un salaire permettant d’assurer l’éducation des enfants et un niveau de vie décent.

Un commerce international juste est possible, c’est l’exemple wallon de Sigoji. C’est celui-ci que Saskia Bricmont et France Masai sont venues constater sur place et pas que. "Sigoji montre qu’il est possible d’allier réussite commerciale et impact sociétal positif. Il est désormais nécessaire de créer un cadre qui impose à toutes les entreprises de respecter les droits humains et l’environnement dans leur chaîne d’approvisionnement", déclarait l’eurodéputée.

"Nous avons besoin d’un cadre juridique qui accélère le changement des pratiques, ajoutait France Masa i. Il s’agit aussi de justice pour les entreprises qui font déjà des efforts. Il n’est pas normal qu’elles subissent la concurrence des rivales qui privilégient leurs profits au développement durable. C’est ce que nous constatons sur le terrain en visitant des entreprises responsables comme Sigoji."