Province de Namur : Dans la hotte de Saint-Nicolas, le seconde main figure en bonne place

Une tournante affolante

"Il y a une telle tournante dans les jeux de société que, parfois, ils restent trois mois en vente seulement. C’est affolant. Je trouve qu’on passe plus vite à autre chose qu’avant", regrette la patronne en présentant quelques boîtes. D’autres restent indémodables comme Carcasson, Les Colons de Catane, Les Aventuriers du rail et le Trivial…

S’il lui faut de temps à autre recoller un bout de carton, la plupart des trésors qu’elle récupère ont été soigneusement préservés. "Les jeux de plateau type famille ou expert ont une bonne rotation. Ils sont utilisés deux ou trois fois puis remis dans le circuit. Les jeux pour enfants tournent un peu moins parce qu’ils sont souvent plus abîmés et incomplets", observe-t-elle. Pour un grand jeu en seconde main, comptez entre 40 et 50 euros.

Un troc chèque en échange de jeux

Lorsqu’un client se présente au comptoir avec des jeux à revendre, celui-ci reçoit un "troc chèque" valable trois mois dans le magasin et valide sur le neuf aussi. "L’idée, c’était surtout de faire venir les gens dans le magasin. Moi qui ne fais pas partie d’une chaîne, il faut parfois trouver des astuces pour redynamiser le commerce", atteste la gérante.

Souvent, le jeu de société hérite de l’étiquette de produit de luxe. "En seconde main, j’ai déjà vendu des jeux magnifiques pour une bouchée de pain !", corrige la patronne. Aujourd’hui, chez les clients de la Poule aux jeux d’or, cette idée tend à s’effacer et la seconde main attire de nouveaux venus soucieux d’encourager le circuit-court et le réemploi. Pour réconcilier un peu plus le public au jeu de société, Anne-Cé proposera dès janvier une soirée découverte par mois dans son magasin. En projet à plus long terme, elle espère pouvoir ouvrir une ludothèque à sa clientèle.