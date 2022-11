Namur : une semaine pour trouver un job du 5 au 9 décembre

Portée par la Ville de Namur, le Forem et la Cité des métiers en partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Université de Namur, l’événement réunira un panel d’acteurs du monde économique avec plus de 60 partenaires et 45 entreprises. Le programme a été détaillé ce lundi à l’entreprise spécialisée en chauffage Au coin du feu, à Wierde, où 8 postes sont actuellement à pourvoir.

La semaine se divise donc en cinq thèmes. Elle débutera par une invitation à outiller sa recherche d’emploi via des ateliers et des conférences "pour se mettre en évidence et trouver ses qualités", explique Jean-François Birchall, directeur du Forem.

"Ces qualités peuvent être techniques (études, formations et expériences) et connexes (humaines, comportementales, etc). C’est un job de se présenter face à une entreprise. Ce premier jour sera l’occasion de se préparer à un entretien avec notamment l’action “5 minutes pour convaincre”."

La journée du 6 décembre sera dédiée aux apprenants pour leur permettre de découvrir les opportunités d’apprentissage dans leur région. Une cinquantaine d’opérateurs d’insertion et de formation professionnelle du Namurois seront réunis. Quel que soit leur âge, les visiteurs pourront échanger, découvrir les opportunités de formation et rencontrer des étudiants, anciens ou actuels, qui viendront témoigner de leur parcours, des difficultés et des succès rencontrés.

Reprendre confiance

Le mercredi, place au changement et à l’accompagnement, qui est nécessaire pour remobiliser les personnes sans emploi à en retrouver un. Orientation, conseils et soutien permettront aux candidats de retrouver confiance en eux pour déployer pleinement leurs capacités. Plus de 30 associations seront présentes pour des rencontres, des tables rondes, des témoignages, du réseautage, etc.

De 9h à 15h, il sera possible d’être aidé pour rédiger son CV et sa lettre de motivation. En outre, deux invitations à créer son activité professionnelle sont programmées car changer, entreprendre et se lancer peut sembler compliqué voire insurmontable.

De 13h30 à 16h, le Comptoir des ressources créatives (CRC) de Namur proposera de rencontrer des structures ressources pour accompagner ceux et celles qui ont un projet créatif. De 16h30 à 19h, le Centre d’action interculturelle de la province invite à "briller ensemble à Namur". Ce projet s’inscrit dans la lutte contre les discriminations et consiste à rendre visibles les acteurs issus de la diversité. Des débats, un film et des témoignages alimenteront la réflexion autour de la déconstruction des préjugés, stéréotypes et obstacles sur le marché de l’emploi.

À Namur ou à l’étranger

Le jeudi, il sera temps de postuler. Quarante-cinq employeurs à la recherche de nouveaux talents seront présents partout dans la Bourse. Ce jobday est l’occasion de postuler directement lors d’un entretien de quelques minutes pour mettre en avant ses atouts et ses compétences. "L’idée est de privilégier l’emploi direct avec un contrat le plus durable possible, donc moins l’intérim", indique Jean-François Birchall, qui cite des entreprises bien connues à Namur ou dans les régions limitrophes comme Tilman, Voyages et autocars Sambre & Meuse, Night & Day, le CHU UCL Namur, le CNP Saint-Martin, le BEP, Inovyn, GSK et bien d’autres. L’échevine namuroise de l’Emploi, Stéphanie Scailquin, insiste sur la multiplicité des secteurs qui recherchent de la main-d’œuvre: construction, soin à la personne, mobilité, administration… Pour les doctorants et postdoctorants, le PhD Talentday leur permettra de découvrir les opportunités d’emploi auprès d’entreprises qui recrutent des chercheurs. Le stand du Forem permettra par ailleurs de bénéficier des services d’un photographe professionnel pour obtenir une belle photo pour son CV.

Enfin, le 9 décembre sera axé sur le développement de ses compétences à l’étranger et donnera la possibilité aux visiteurs de tester leur niveau d’anglais ou de néerlandais via un test Elao ou une escape room en néerlandais. Partir travailler à l’étranger ne s’improvise pas. D’où l’intérêt de penser son projet, trouver un emploi et/ou un logement sur place ou encore réaliser les démarches administratives.

La première Semaine de l’emploi organisée durant la crise sanitaire avait accueilli environ 500 visiteurs en cinq jours. La Ville de Namur souhaite que cette 2e édition soit encore plus rassembleuse. "Avec cinq opérateurs en 2021 et plus de 60 en 2022, l’objectif devrait être atteint", estime-t-elle.

Toutes les activités sont gratuites mais une majorité nécessite une inscription préalable. Infos sur www.namur.be/semainedelemploi.