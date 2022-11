Avant de consacrer son temps à l’éducation de ses enfants, elle visitait ses patients, à vélo, à Wépion et à Jambes, avec Mme Sana, ancienne infirmière.

Nelly a épousé Yvan, l’amour de sa vie, le 7 juillet 1948. Il est décédé en 1983, à l’âge de 57 ans. Le couple a eu trois enfants. La centenaire est grand-mère de trois petits-enfants et arrière-grand-mère de deux arrière-petits-enfants.

Très sportive, elle a pratiqué un peu d’aviron, joué au tennis et au tennis de table jusqu’à ses 90 ans. Elle a fait beaucoup de randonnées avec un groupe de marcheurs et a joué à la pétanque, au Transvaal, à Vedrin. Elle a aussi effectué une croisière sur le Danube et a beaucoup voyagé en France.

Elle a eu son permis de conduire, mais n’a jamais conduit, le premier essai n’ayant pas été concluant.

Indépendante et autonome, Nelly a un moral d’acier et une santé de fer. Elle ne prend aucun médicament et n’a pas été vaccinée contre le covid.

Elle adore la musique de Strauss et la valse, le foxtrot et le tango. Elle vit actuellement à la résidence des sources.