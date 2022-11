Média évolutif

Cinqmille a été lancé en avril 2019. " Comme la philosophie du CRC est de mutualiser les ressources et ne pas réinventer la roue, on s’est calqués sur le modèle liégeois " , note Gaëlle Defeyt. Couvrant le centre-ville, Cinqmille éditait un magazine à 5 000 exemplaires (en plus du site) et s’est élargi à la province. Suite au Covid, il s’est mué en Web TV. " On n’est pas fermés à ce que la version papier revive mais on fonctionne avec des bénévoles. C’est donc selon ce qu’ils proposent. Ils/elles sont toujours les bienvenus ! "