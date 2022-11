Les Soroptimist sur le terrain de la prévention à Gembloux et Eghezée

Ces deux projets ont lieu dans le cadre de la campagne Orange The World (Orangez le monde) lancée par l’ONU et à laquelle participent les Soroptimist du monde entier, dont le club Les 2 Sources Gembloux-Éghezée (le seul collectif du genre en province de Namur). "Nos actions se centrent autour de la prévention et ont pour but de libérer la parole chez les femmes victimes de violences", indique Andrée Mahy, présidente du club. Ce volet préventif s’accompagne du slogan Read The Signs (Lisez les signes), qui vise à reconnaître et dénoncer les signes d’une relation toxique. Les bus de la ligne Namur-Éghezée arborent en ce moment une affiche faisant la lumière sur ce slogan. La campagne se clôturera le 10 décembre, lors de la Journée internationale des droits humains.

Sensibilisation dans les écoles

En prélude à cette opération, le club Soroptimist Les 2 Sources et le collège Abbé Noël d’Éghezée ont mené un grand projet de sensibilisation, en collaboration avec le centre culturel de L’Écrin et d’autres intervenants. 180 élèves de la quatrième à la sixième secondaire ont eu l’occasion de visionner un court-métrage baptisé "La rue est à nous", mettant en avant des victimes de harcèlement de rue. "Il y avait un silence, lors de la projection. C’était impressionnant", se souvient Véronique de Munck, membre des 2 Sources. La séance était suivie d’une prestation de deux slameuses de la Maison de la poésie de Namur, qui se sont exprimées sur le corps de la femme, avant un débat animé par Amnesty International et un moment d’échange avec l’ASBL Thé OK ?

Composée d’étudiantes et étudiants de Louvain-la-Neuve, cette jeune association a pour but de libérer la parole sur les faits d’agressions qui ont lieu sur le campus et lors de soirées alcoolisées. Elle éveille également les jeunes au consentement dans la relation et aide les victimes à se reconstruire. Depuis, grâce à Amnesty International et Thé OK ?, des cercles de parole se sont construits au sein du collège Abbé Noël. "Nous aimerions, à présent, étendre cette démarche à d’autres écoles et à un public moins favorisé", précise Véronique de Munck.