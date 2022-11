Cette exposition d’une vingtaine de statues en polyester, appelées "K-Dolls" ("K" pour Kiwanis et "dolls" pour poupées, en anglais) est le fruit d’une initiative du Kiwanis Charlemagne Ciney-Dinant. Il en a assuré la promotion et la vente afin de récolter de l’argent pour des enfants hospitalisés. L’idée étant de leur offrir des poupées en tissu pour les réconforter lors d’examens-cliniques, par exemple, dans des services pédiatriques.

Les poupées en polyester sont vendues de 290 à 2 500 €, selon leur grandeur. Parmi elles, quelques-unes étaient situées au centre du boulevard qui traverse Marche-en-Famenne et qui ont été vues par des milliers de personnes.

Pour rappel, le Kiwanis est une organisation internationale de bénévoles qui se sont engagés à aider ceux qui en ont besoin et particulièrement les enfants.

La clôture de cette exposition en plein air de poupées géantes amenées à aussi décorer pelouses, jardins ou aussi les intérieurs, s’est tenue officiellement à l’hôtel de ville de Dinant, en présence du bourgmestre Thierry Bodlet et des échevines, Chantal Clarenne et Camille Castaigne, et de Kiwaniens emmenés par le lieutenant-gouverneur du Kiwanis provincial, Moïse Dumont et le président du Kiwanis local, Gérard Antoine. Le bourgmestre a félicité le club pour cette très belle opération qualitative qui a suscité une certaine animation pendant son séjour à Dinant.

De son côté, Patrick Galloy, secrétaire du club, a remercié la ville pour avoir répondu de suite à cette opération et singulièrement le service communal des travaux.

Après Spa et Dinant, les K-Dolls vont désormais prendre chemin de Leuven.

Petites et grandes K-Dolls sont en vente sont en vente également par l’intermédiaire d’une boutique en ligne, disponible sur le site www.kdolls-marche. Y figurent les conditions de vente, les prix proposés et les modalités de paiement.