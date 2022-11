Les Greniers de l’école déçus par les Diables

On avait tout prévu, tout bien arrangé, hier après-midi, aux Greniers de l’école, à Sorinnes, chez Olivier Tabareux et son épouse. Le gars est instit et brocanteur à ses heures. Et aussi conseiller communal à Dinant. Il a aménagé une brocante dans les locaux de ce qui fut l’école du village et, attenant, un petit bistrot à la mode d’autrefois. Pas de chauffage central, mais un bon foyer à bois qui crée un certain confort dans cet endroit sympa, où des affiches et du mobilier du temps passé rappellent l’ambiance d’alors. Les jeux de cartes, hier, étaient remplacés par deux écrans TV. Et l’attention du match Belgique-Maroc ne permettait pas la rigolade. Le patron, lui, avait tout prévu: boissons, hot-dogs, chips et même un morceau de tarte, servi peu avant la fin du match quand on croyait qu’on allait encore au moins marquer un but. Puis l’ambiance a changé, plus personne ne souriait et n’a pas digéré la claque marocaine On s’est quittés sans oser sourire.