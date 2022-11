Un parcours artistique dans le centre de Namur sous le signe du mouvement

La ville en elle-même sera aussi à l’honneur avec ces mises en scènes contemporaines, passerelles entre le passé que le présent. "L’objectif consiste à harmoniser des technologies audiovisuelles ou informatiques avec les arts vivants et plastiques, raconte Mélanie De Groote, membre du collectif namurois" La Clic "(NDLR: société Mad Cat Studio) en charge du projet. En conciliant diverses disciplines artistiques dans l’espace public, tout le monde peut ainsi se le réapproprier." De quoi mettre en valeur les multiples éléments patrimoniaux et architecturaux de Namur, tout en soutenant le secteur culturel et artistique. "Cet événement permettra de redécouvrir notre belle ville et de promouvoir nos acteurs locaux", commente Anne Barzin (MR), échevine des Fêtes et Animations urbaines.

Lumières et interactivité

Parmi les œuvres visibles durant ces fêtes de fin d’année, les visiteurs pourront contempler, à la place Saint-Aubain, "L’homme qui marche face au vent". Réalisée par Rémi Brun, plasticien français invité, cette sculpture lumineuse aborde la finesse et les subtilités du mouvement de la marche en suscitant des émotions tant fortes que subtiles. "Il s’agit d’une installation de cinq mètres de haut, située sur la balustrade du palais provincial, qui donnera l’impression qu’un géant circule contre le vent", précise Matthieu Collard, autre tête pensante du collectif namurois "La Clic".

À cette composition technologique, s’ajouteront surtout les travaux de plusieurs artistes namurois. À savoir les membres du collectif Drash qui mettront en scène le quai Ferdinand Courtois, en bord de Sambre, via une œuvre évoquant le soleil levant. Sans oublier Sébastien Mouffe, créateur de "sApin", structure interactive de 80 citernes qui prendra place à la Confluence.

Les installations de ce parcours artistique, accessible aux personnes à mobilité réduite, sont à observer librement sans devoir respecter un ordre précis.