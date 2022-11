Namur : La coopérative Paysans-Artisans ouvre sa première boucherie

Une grosse dizaine d’éleveurs collaborent avec la coopérative pour fournir l’étal. Deux éleveurs du groupement de porc bio, deux éleveurs d’agneau, des éleveurs de bœuf du collectif Cowbio et la Ferme de Julien (poulet plein air).

« Moins de viande mais de meilleure qualité »

À la manœuvre dans la boucherie, Ives Doucy, lequel réceptionne et transforme les produits depuis son atelier installé dans la Fabrique Circuit-Court à Rhisnes. "En porc j’observe une grosse différence. Ça fait une semaine que nous avons ouvert mais je suis étonné du chiffre qu’ils font dans la boutique. Il faut dire que la qualité est excellente, la viande ne perd pas de jus et la chair est ferme. Ça a un coût mais personnellement j’aime autant mettre le prix", relève-t-il.

Le prix des produits est un juste milieu entre les prix fixés par l’éleveur, le boucher et la coopérative enfin. "Pour le consommateur, on prône le fait de manger moins de viande mais de meilleure qualité. C’est une aventure humaine, cette boucherie", appuie Bertrand Delvaux. Et puisque tous collaborent ensemble, les bouchers du magasin sont ultra-rodés lorsqu’il s’agit de donner l’origine de la viande aux clients.

La fin des colis de viande

Même si certains éleveurs fournissaient déjà Paysans-Artisans, c’était sous forme de colis. Pour Marc Remy, éleveur bio à Floreffe, ce comptoir boucher est une très bonne nouvelle. "Fournir des colis d’un certain poids, ce n’est pas toujours évident. Un demi-agneau, ça peut peser entre 4 et 6 kg. Il arrivait parfois qu’il faille tuer des agneaux en plus pour arriver au poids exact. Le restant, il fallait trouver des amateurs autour de nous pour les racheter. Avec le comptoir, on ne devra plus faire ça.", expose-t-il. Le comptoir offre la possibilité de vendre des morceaux aussi, et de continuer les colis à la ferme expose Pablo Vanderbecq, éleveur de porc à Fosses-La-Ville. Et pour le client il permet de voir directement le produit, de le choisir, plutôt que de commander en ligne.

À terme, Paysans-Artisans voudrait ouvrir d’autres boucheries dans quelques-uns de ses 8 magasins. Il s’agira d’abord de se roder rue des Carmes.