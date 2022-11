Le Comptoir des ressources créatives de Namur lance une plate-forme dédiée à la culture locale

Tous ces "mille" ont décidé de s’associer pour proposer une plateforme digitale commune encore plus efficiente dédiée à la culture et aux divertissements wallons. "Ça reste des sites séparés mais il sera désormais plus facile de naviguer de l’un à l’autre, explique Gaëlle Defeyt, du CRC de Namur, qui soutient ce projet. Nous nous sommes rassemblés pour pouvoir avoir un outil qui était aussi plus simple d’utilisation tant pour les bénévoles avec qui nous travaillons, que les partenaires, organisateurs d’événements et le public parce que jusqu’à présent, ce n’était pas suffisamment performant." Cette plateforme veut être un véritable outil de connexion entre ce public, les artistes et les lieux de diffusion qui ont besoin de visibilité. Elle propose notamment un agenda, mis régulièrement à jour, de tous les événements région par région (qui sera bientôt agrémenté d’une carte interactive), "Cela peut aller d’un vernissage d’exposition à un petit café-concert en passant par un marché de créateurs, etc." À cela s’ajoutent d’autres contenus comme des interviews, des chroniques et des reportages photo et vidéo sur le site et les réseaux sociaux.

Donner de la visibilité aux plus « petits »

"Les grosses structures plus “mainstream” ont généralement déjà leur stratégie de communication et leur public établis alors que de plus petits organisateurs disposent peut-être de moins de moyens ou de ressources nécessaires pour développer leur communication, poursuit Gaëlle Defeyt. On apporte donc aux artistes, créateurs, petites ASBL et initiatives locales une visibilité élargie, ce qui est une aide indispensable à leur développement économique et social," Deux lignes de force caractérisent les "mille": le projet, résolument citoyen, implique aussi bien des volontaires que des professionnels, et il poursuit en outre une neutralité foisonnante dans son offre de contenus.

L’idée est de valoriser ce qu’il y a en " province " et pas seulement dans la capitale, comme c’est souvent le cas sur les sites événementiels. Quand le public se demandera que faire tel week-end ou tel jour, il aura la réponse sur le site www.cinqmille.be et pourra être facilement redirigé vers le réseau des "mille" pour tout savoir de ce qu’il se passe ailleurs. "C’est une porte ouverte sur ce qui existe localement mais aussi ailleurs que chez soi. On est un petit pays et on est donc susceptible d’être intéressé par ce qu’il se passe à Liège, Mons ou Charleroi, qui ne sont pas si loin", conclut-elle.