Une procédure particulière

Lorsqu’on se penche sur la genèse du projet, le ViciGAL, c’est "la création d’une dorsale de mobilité douce et touristique sur le territoire des communes d’Assesse, Gesves et Ohey, s’inspirant du tracé de l’ancien vicinal reliant la gare de Courrière (Assesse) au village de Perwez (0hey) en passant par les cœurs de villages de Gesves et Ohey, s’intégrant dans le grand réseau RAVeL". Il intègre aussi des liaisons vers Huy et Yvoir pour rejoindre le RAVeL, soit 42 km, de la Meuse à la Meuse, englobant ainsi 5 entités et autant de ministres.