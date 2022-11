Une maison multifonction en cœur de village

C’est donc avec l’accord des chefs des groupes de la minorité que le point a été abordé en urgence et ce, pour deux motifs. Comme l’a rappelé le bourgmestre Christophe Gillon, l’échéance du PCDR arrive à échéance le 22 décembre. De plus, si le dossier veut passer devant le gouvernement avant la trêve de Noël, la convention de réalisation doit atterrir sur le bureau de la ministre pour signature endéans le 15. Au risque de perdre les subsides attendus ou de les voir fondre drastiquement.

500 000 € en plus

Depuis l’acquisition, subsides déduits, de la maison pour 62 000 €. Il y a eu une dépollution de sol mais aussi diverses pistes dégagées. Néanmoins, les cabinets médicaux (pour contrer le déficit de médecins généralistes en zone rurale), l’atelier rural et l’espace de convivialité sont toujours à l’ordre du jour. Les nouveautés, ce sont l’arrivée d’un guichet de police (exit donc la permanence avec policier virtuel, trop coûteuse), un espace co-working et Batopin (distributeurs bancaires).

Comme l’explique l’échevine Rosette Kallen, le Covid mais aussi "la guerre en Ukraine, l’indexation des salaires et la hausse des coûts des matériaux" ont fait grimper l’ardoise de 25%, soit 500 000 € Sur la totalité de la facture, (près de 3,1 millions), la Commune prend en charge 1,595 000€ (soit 6 € par an, par habitant pendant 30 ans). Le développement rural couvre 1,3 million €; le projet de maison médicale: 200 000 €.

On le sait. L’opposition (à l’exception d’Écolo) s’est toujours montrée réticente face à un projet jugé trop coûteux. Marc Ronveaux (Pour Ohey) estime que "tout n’est pas à jeter". Néanmoins, pour lui et son groupe, c’est l’abstention. "Le budget a explosé. De surcroît, il aurait été utile de lancer une réflexion sur la sécurité (NDLR: la chaussée et l’accès aux commerces)". Arnaud Paulet a maintenu sa position et a voté contre. Pour lui, il aurait mieux valu construire autre part et du neuf, laissant l’opportunité à un privé d’y faire du logement. Par ailleurs, il dénonce "le manque de contrôle budgétaire". Et ce bien avant la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le prix de l’énergie et des matériaux. Le manque de sécurité est aussi pointé du doigt. Olivier Gonne pointe la nécessité d’une indépendance énergétique pour le bâtiment et l’éventualité d’un raccord au réseau de chaleur. Prochaine étape: la mise en adjudication en décembre, l’attribution du chantier en mars 2023 et le début des travaux en avril.