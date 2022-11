Le Rotary de Dinant offre un tandem à Cyclo-Coeur

Petite manifestation toute simple mais remplie de solidarité, organisée par le Rotary Haute-Meuse de Dinant, chez le vendeur et réparateur de cycles beaurinois Vincent Scarcez, voilà quelques jours. Le service-club dinantais, que préside Pierre Bois d’Enghien, avait invité l’ASBL Cyclo-Cœur de Namur à réceptionner un nouveau et magnifique tandem à la présidente de l’ASBL, Colette Daoust, et à son vice-président, Philippe Mosselmans. En présence également de deux rotariens: Marc Loos, représentant la Fondation Rotary au sein du service-club, et le docteur Bourdon, un amateur et spécialiste du vélo, tous deux de Dinant. Pourquoi la Fondation était-elle présente ? Parce qu’elle a collaboré aussi à rassembler une partie du coût du tandem, un petit bijou de mécanique. Colette Daoust et son vice-président ont remercié chaleureusement les donateurs. Le nouveau tandem va également offrir du bon temps aux cyclos-touristes malvoyants qui pourront ainsi goûter aux joies du cyclisme et s’offrir également un bon bol d’air lors des sorties.