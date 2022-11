Conseil provincial : Un budget, en passant d’une crise à l’autre

Que retenir ? On parle de très grosses sommes. À l’ordinaire, l’équilibre des recettes et des dépenses est espéré (un budget n’est qu’une prévision) à près de 185 millions d’euros. Une grosse partie du gâteau est consacrée au personnel provincial (950 équivalents temps pleins): 87 millions, une hausse de près de 19 millions d’euros. En cause, l’indexation des salaires, due à la crise énergétique, elle-même provoquée par la guerre en Ukraine. Les dépenses de personnel étaient maîtrisées et même en baisse depuis plusieurs exercices ; la courbe ascendante ressemble désormais à un col alpin.

Mais on garde le cap, dixit le député en charge des finances. Malgré les aléas. Et grâce à la Région, qui a permis qu’un "gap" soit comblé avec des réserves généralement non mobilisables (4,4 millions€). C’est de la technique comptable, mais le message est là: on maîtrise la situation malgré les tuiles en série, depuis le début de cette législature (elle a commencé en 2018). Et surtout, clament en chœur les députés provinciaux, l’institution continue à mener les missions sur lesquelles elle s’est recentrée. Dont l’enseignement, la culture ou encore le "vivre mieux" (santé mentale, soutien des aînés, etc.). Le champ des compétences a été réduit car sous la pression régionale, la Province de Namur a pris à sa charge d’énormes sommes pour le financement des zones de secours, pour alléger le fardeau des Communes. Cela bouscule le budget provincial tous les ans, et ça fait tout de contraire de diminuer. Pour 2023, ce sera 17 millions d’euros, soit 3 millions de plus que cette année.

Objectif zéro carbone

À ajouter aux surcoûts: les frais énergétiques. La facture devrait selon les prévisions augmenter de 7 millions d’euros l’an prochain. Mais cela aurait pu être bien pire. Car la Province de Namur a vendu de vieux bâtiments énergivores dans le centre de Namur pour installer des centaines d’agents dans la très économe "Maison administrative provinciale", à Salzinnes. Décision évidemment prise bien avant la crise. Mais c’est en plein dans le mille. Dans le même ordre d’idées, 80% du budget extraordinaire 2023 (celui consacré aux investissements) ira à des projets de réduction des consommations: panneaux photovoltaïques, charroi électrique, etc. Objectif fixé: zéro carbone en 2030. Avec l’avantage d’avoir obtenu d’importants subsides pour rénover (et même parfois reconstruire en tout ou en partie) trois hautes écoles provinciales, grâce au plan de relance européen relayé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 16 millions de subsides sur 25 millions d’investissement. Une sacrée moisson, grâce à des dossiers bien torchés.

L’idée, répétons-le, étant de maîtriser les coûts malgré les mauvaises surprises (ici et ailleurs) et de pérenniser les missions. Chaque service doit s’astreindre à un plan de gestion spécifique. Idem pour le domaine de Chevetogne, désormais en régie. Il reçoit pour l’an prochain une enveloppe fermée de 4,4 millions €. Dixit la députée Geneviève Lazaron (Les Engagés), là comme ailleurs, on ne rouvrira l’enveloppe que si nécessaire… et après analyse pointue. Prudence. Mais ce n’est pas pour autant la disette: les Provinces ont un pouvoir taxatoire (contrairement à la FWB par exemple) ; de là vient l’essentiel des moyens de celle de Namur (85 millions en 2023).