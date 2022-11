Le problème de la violence intrafamiliale n’est pas anodin. Selon Amnesty International, ce sont plus de 45 000 dossiers de "violences conjugales" par an qui sont enregistrés par les parquets de Belgique. Cette violence entre partenaires n’est pas forcément visible. En effet, elle peut être autant d’ordre psychologique, économique, verbal, sexuel que physique. Pour cette raison, on ne peut présenter des chiffres qui collent parfaitement à la réalité. Les personnes touchées par la violence ne parlent pas facilement. Elles sont dans la peur, l’angoisse. Certaines restent des années dans cette situation de violence.

Cette problématique a uni différents acteurs à Beauraing. De la police en passant par le service de Santé mentale, l’Autre Sens ou encore Dinamo, différentes associations actives sur le territoire beaurinois ont mis la main à la pâte. Cette année, ce sont les jeunes qui ont été visés par l’action. Un travail de sensibilisation a été mené avec les rhétoriciens des 3 écoles présentes sur le territoire. "Des jeunes ne connaissaient pas le cycle de la violence. Ils ne comprenaient pas pourquoi une victime retourne malgré les coups auprès de son agresseur" rapporte Justine Liégeois, assistante sociale au sein de la zone de police Houille-Semois. Au sein de laquelle on a classé cette problématique parmi les priorités du plan zonal de sécurité. Le travail sur le terrain confirme ce choix. "Dans les groupes rencontrés, il y avait des gens touchés par ce phénomène" confie l’assistante sociale. Cela peut concerner tout le monde, de n’importe quel niveau social ou âge. A Beauraing comme ailleurs.

La volonté était cette fois de travailler cette problématique avec les rhétoriciens. "Ils sont déjà en couple ou vont franchir le pas dans les années futures. On voulait les sensibiliser pour qu’ils puissent comprendre et réagir" commente Mme Liégeois.

La journée du 25 novembre a été marquée par une action tout public. Il y a eu distribution de pin’s et de folders par les jeunes ou les membres d’associations qui ont accompagné la réflexion sur le terrain. Des explications ont été données sur le sujet. Un lâcher de ballons a marqué ce moment particulier.