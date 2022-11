Beauraing: le loup mis en ondes par les élèves de 6e 

Point de départ de cette initiative: une campagne d’appels à projets à destination des écoles, projets à mener avec des opérateurs culturels. Ici, on a choisi de parler du loup. En rencontrant un agent du Département Nature et Forêt, Julien Dubois, ou encore la responsable du parc des loups de Han-Sur-Lesse, Océane Kerckofs. Avec les deux intervenants, les journalistes en herbe ont approfondi le sujet. Réalisant donc des capsules sonores avec RCF, support très professionnel. Les deux émissions des jeunes élèves ont été préparées en collaboration avec Anne-Sophie Montoisy, journaliste-directrice de RCF. Cette dernière connaît l’école. Elle s’y était déjà rendue en début d’année afin de mener une animation inscrite dans le cadre de la campagne "Journaliste en classe". À noter qu’Anne-Sophie Montoisy est la seule journaliste professionnelle radio de cette opération. Avec elle, les enfants ont découvert le monde de la presse, ils ont parlé de la liberté de celle-ci, de la déontologie, etc.

Visiblement, l’univers de la radio n’a pas laissé les jeunes indifférents. Lors de leur voyage à la montagne, ils partiront avec des micros et enregistreurs. L’objectif est de réaliser et de diffuser une émission sur les moments vécus durant leurs classes de neige.