L'équipe de ceux qu'on a l'habitude d'appeler les djwèyeûs boureûs d'craques a planté le décor dans un studio de radio, où se sont succédé des interviews et des sketches succulents, évidemment tous en wallon. Ils ont été écrits et mis en scène par la cheville ouvrière de la troupe Pierrot Lazard, cet amoureux de la langue de Toine Culot.

On retrouvait sur scène, avec plaisir, beaucoup d'habitués comme Viviane Hartman, Bernard Van Vynckt, Céline Lamand, Jeannine Delfosse, Régine Demolon, Benoît Bauche, Catherine et Liliane Hubert et bien sûr Pierrot Lazard.

On retrouvait aussi des intermèdes musicaux avec Willy Marchal à la guitare et le clarinettiste Léon Jacot, professeur au conservatoire de Namur.

Le public a retrouvé avec joie les fauves du doyen trilingue, néerlandais, français et wallon, Bernard Van Vynckt, rendu populaire par la célébration de la messe en wallon, le lundi des fêtes de Wallonie.

Le spectacle s'est terminé par un vibrant Bia Bouquet, chanté avec ferveur par le public et les acteurs réunis.

Il était gratuit mais une tirelire est passée entre les travées. Les bénéfices seront reversés, entre autres, pour la Saint-Nicolas des enfants du centre d'accueil de la Croix-Rouge.