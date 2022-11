Sept nouveaux jeunes élus ont prêté serment à Momignies

Kenzo Coemoth, Lyna Ernest, Louis Flas, Antonin Poidlins, Lucie Raux, Mathias Gob et Eva Nollet ont prêté serment, devant le bourgmestre Eddy Bayard. Ils ont ensuite enfilé l’écharpe tricolore symbolisant le mandat confié par leurs pairs, à l’issue d’une campagne électorale rondement menée, avec l’aide de leur instituteur. Ils rejoignent ainsi pour une année Alicia Virini et deux Jules, Demaret et Douillez, déjà élus l’an dernier. Mégane Bertrand, animation pour le Plan de Cohésion Sociale, rappelle à l’assemblée les principes de leur engagement: "Chacun a proposé au sein de sa propre école un projet convaincant, qui lui a permis d’être élu par les élèves de la quatrième à la sixième. Désormais, le groupe des dix sera amené à se réunir un à deux fois par mois afin de réaliser un ou plusieurs projets, tous ensemble, dans l’intérêt de tous les enfants de la commune". Elle ajoute: "Cela doit leur permettre, nous l’espérons, de devenir des personnes responsables, autonomes et solidaires".