Namur: Un bâtiment réquisitionné pour sensibiliser à la situation des autistes Asperger

Accompagné d’autres personnes dans son cas, Eden a choisi de réquisitionner un bâtiment public, à savoir l’ancien QG de la province situé avenue Reine Astrid, pour attirer l’attention du politique. Il prévoit d’y rester un mois.

"Le syndrome d’Asperger se distingue du syndrome de Kanner dans la mesure où il n’y a ni retard de langage, ni handicap, dit-il. Mais tu développes une comorbidité plus importante que le syndrome lui-même, la tendance au suicide est neuf fois supérieure à la normale. C’est reconnu par le Conseil supérieur de la santé." Pourtant, le diagnostic est difficile à établir. "Mes amis ont fait le deuil de notre relation. Dans un environnement surstimulé comme Namur, une personne Asperger est vouée à l’échec. Par exemple, j’entends tous les bruits environnants au même niveau sonore. C’est très perturbant", expose-t-il. Et de poursuivre: "Je ne suis pas capable de percevoir les émotions de la même manière que vous, ni de trier les informations. Dans les intentions faciales, vous pouvez interpréter 70 signaux, et moi, seulement 7."

S’inspirer d’autres pays

De psy en psy, et d’aide sociale en aide sociale, Eden a pourtant tenté de se tracer un avenir. En vain. Il se dit aujourd’hui désespéré. Il cherche à attirer l’attention du pouvoir communal et du bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés), ancien ministre wallon en charge de la santé, en particulier. Mais pas que. "Il est le bienvenu mais on pourrait aussi, dans un second temps, accueillir d’autres personnes et les informer de la situation que nous vivons", confie Eden, qui insiste sur le côté pacifique de sa démarche. Le jeune homme espère qu’à terme, les pouvoirs publics belges s’inspireront d’autres pays, réputés pour prendre la pathologie à bras-le-corps. "Avec un vrai diagnostic posé dès l’âge de 3 ans et des solutions adaptées qui sont fournies", glisse-t-il. Une finalité qui, pour Eden, passe par l’action militante. Quitte à passer plusieurs nuits dans le froid piquant de l’automne, dans un bâtiment aujourd’hui dépourvu de toutes commodités.