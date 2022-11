Namur: la disparition inquiétante de Juliette Goormans, 17 ans

Une jeune Namuroise de 17 ans, Juliette Goormans, a disparu depuis le 14 novembre. Juliette Goormans mesure 1m68 et est de corpulence mince. Elle a les yeux bruns et des cheveux bruns mi-longs. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau bleu clair, des chaussures de sport noires avec semelles blanches et un sac à dos rose de marque Kipling.