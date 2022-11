Vincent circulait à moto depuis Charleroi avec sa fille adolescente à l’arrière lorsqu’il a eu la route coupée par l’automobiliste qui venait de Namur, au carrefour formé par la N90 et la rue François Hittelet. Le motard est mort peu après son admission aux urgences. Sa fille a été blessée.

Pour sa défense, le quadragénaire avait souligné à l’audience du 26 octobre dernier que les travaux effectués à cet endroit lui avaient donné une mauvaise visibilité, de même que le soleil, qui l’avait ébloui. Il estimait en outre que le motard roulait trop vite. Ces arguments avaient été balayés par Me Preumont, avocat de la famille de la victime.

La Justice considérait aussi qu’il y avait eu délit de fuite car le conducteur s’était arrêté 133 mètres plus loin et était revenu sur les lieux de l’accident sur insistance de sa passagère. Ce qu’il contestait.

Le passé judiciaire du prévenu ne jouait pas en sa faveur: depuis ses 20 ans, il comptabilisait onze antécédents de roulage avec ivresse au volant ou délit de fuite, et parfois les deux en même temps. Le substitut du procureur du Roi, Serge Mottiaux, avait trouvé "aberrant" que le quadragénaire ne tire pas des leçons. Il avait en outre épinglé le taux d’alcool excessif du prévenu: 3,22 grammes d’alcool par litre de sang. "Il y a des gens qui, à 3,22 grammes, sont morts ! On est bien au-delà de l’ivresse, on peut parler d’un état de stupeur", avait déclaré le substitut, qui avait requis quatre ans et demi de prison ferme.

Probablement en appel

Il n’a pas été suivi par le tribunal sur ce point puisque, pour l’ensemble des préventions, le conducteur a été condamné au pénal à 5 ans de prison dont 18 mois fermes et le reste (42 mois) assorti d’un sursis probatoire aux conditions suivantes: qu’il poursuive ses efforts pour diminuer sa consommation d’alcool, se soumette à un suivi médical et psychologique ainsi qu’à la guidance d’un(e) assistant(e) de probation, et qu’il se tienne à carreau en ne commettant plus aucune infraction.

Il écope aussi d’une amende de 16 000 € accompagnée d’un sursis probatoire (aux conditions identiques à celles précédemment citées) pour la moitié de celle-ci. S’il ne paie pas l’autre moitié, il risque notamment 90 jours de prison en plus. En outre, il écope d’une déchéance du droit de conduire à titre définitif.

Me d’Harveng, son avocat, envisage d’interjeter appel. Il doit en discuter avec son client. "Ce jugement n’est pas clair car on me parle dans un premier temps d’une déchéance du droit de conduire limitée dans le temps, soit 5 ans avec un sursis partiel et l’obligation de repasser les 4 examens du permis (théorique, pratique, médical et psychologique). Puis, on évoque une déchéance à titre définitif, furtivement, sans motivation. Pourquoi ?" s’interroge-t-il. Selon lui, il s’agit là d’une erreur matérielle. Il s’étonne aussi que son client soit condamné pour le délit de fuite, la seule prévention contestée. En cas d’appel, l’affaire sera rejugée devant le tribunal correctionnel.