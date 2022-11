Dinant : fracture de l’épaule après avoir été violemment poussée par son fils

"On consommait de l’alcool ensemble depuis plusieurs années. Ce jour-là, on s’est embrouillé quand mon père s’est absenté et je l’ai poussée", a expliqué l’auteur des faits.

Il comparaissait ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant pour coups et blessures volontaires.

Cette consommation d’alcool, couplée à une médication importante d’antidépresseurs, notamment, est le nœud du problème dans cette affaire.

Le prévenu, d’origine bulgare, s’est réfugié dans l’alcool dès son arrivée en Belgique à l’âge de 15 ans.

Des tentatives de thérapie infructueuses

Depuis, son addiction lui a déjà causé pas mal d’ennuis. "Il comparaîtra en février ou en mars prochain pour des faits de tentative d’homicide. Le 26 juin 2020, il aurait poignardé son meilleur ami. Encore une fois dans un contexte de consommation d’alcool", précise le ministère public.

Après plusieurs tentatives de thérapies infructueuses, le prévenu semble toutefois tenir le bon bout dans la lutte contre son addiction. "Cela fait six mois aujourd’hui que je suis entré au Domaine des Hautes Fagnes."

Une peine de probation autonome est demandée afin de poursuivre en ce sens. Jugement le 11 janvier.