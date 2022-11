1200 militaires français et belges mobilisés pour des manoeuvres sur la Meuse à Hastière

On ne l’aperçoit pas immédiatement. La rive bordée de maisons et réservée à la mobilité douce baigne dans une torpeur hivernale. En réalité, cet exercice mobilise une force coordonnée de 1200 militaires plutôt bien cachés et de 300 véhicules blindés légers. On en voit postés çà et là, le visage grimé. Anecdote relevée par un spécialiste en défense: le parc motorisé de l’armée belge ne dispose plus d’engins chenillés tels des chars.

Baptisé Celtic Uprise 22, l’exercice s’étale sur deux semaines, jusqu’au 1er décembre. Il a pour théâtre d’action les provinces de Namur et de Hainaut. Surtout, il entre dans le cadre d’un partenariat militaire stratégique avec la France (nommé CaMo), qui prévoit un test annuel grandeur nature sur un terrain "libre". Sur les 1200 participants, 300 arborent les couleurs bleu-blanc-rouge.

À Heer, à quelques foulées de la frontière, il s’agit d’éprouver toutes les facettes de l’inter-opérabilité franco-belge. Dit autrement, de faire s’entraîner ensemble Belges et Français, de les confronter à une adversité de papier bien définie et de les mettre dans une situation de défense ou d’attaque commune.

"À terme, nous aurons les mêmes véhicules, les mêmes procédures décisionnelles et les mêmes moyens de communication. Pour bien préparer cet avenir et trouver la bonne synergie, on doit être capables de parler le même langage et de se comprendre à tous les niveaux", cadre le colonel commandant de la brigade motorisée belge, incorporée à la composante Terre. Cette grande manœuvre inscrit ses traces au cœur d’un paysage de Meuse profondément dormant, et verni par un matin d’automne glacé. Les allées et venues du ponton flottant, qui altèrent à peine le grand calme ambiant, n’ont fait sortir de chez eux que quelques rares curieux. L’indifférence du voisinage est générale.

Une infiltration de nuit

L’intitulé de l’opération du jour est aussi clair que l’aube: franchissement de la Meuse par des ponts flottants mobiles. Sur les flots impassibles, l’aveuglante lumière matinale se dispute âprement aux ombres. Il est près de 9 heures. Dans ce décor liquide sculpté au couteau glisse cet immense ponton mobile du 6e Régiment du génie français d’Angers. Un matériel impressionnant propulsé par des moteurs que l’armée belge, avec ses moyens plus limités, ne possède plus depuis une dizaine d’années.

Tous les fleuves du monde drainent de la poésie. Mais, en cas de guerre, ils deviennent d’infranchissables barrières physiques. On l’a encore vu en Ukraine, l’artillerie cible prioritairement les ponts pour bloquer l’avancement des troupes, ou les encercler. Ce jeudi matin, à Heer, le régiment français et la brigade motorisée belge jouent dans une vallée pittoresque où il faut imaginer que tous les ponts ont été pilonnés et détruits. La Meuse s’est transformée en mur. Or, il faut progresser, c’est une question de vie ou de mort, de défaite ou de victoire. Piloté un tel pont mobile n’est pas aisé. En sortir au volant d’un char non plus. La manœuvre exige concentration et précision.

Certains des combattants engagés ont peu dormi. Avant de faire franchir la Meuse à l’infanterie, des soldats ont en effet été dépêchés de nuit dans le périmètre de la zone de guerre. Ils ont été "droppés" à cinq km de leurs cibles, vers minuit, afin de réaliser une infiltration, neutraliser (ou tuer) d’éventuels ennemis et sécuriser le terrain. Histoire d’éviter que cet important mouvement stratégique ne tourne en jeu de massacre.

"Au lever du jour, ils avaient sécurisé ce qu’on appelle la tête de pont, ce qui a permis aux grands moyens de faire passer tous les véhicules", expose encore le colonel Lieven Geeraert.

Comme toujours en cas de simulation ou d’exercice de prévention, on espère que ces manœuvres n’auront jamais qu’à se déployer pour préparer la guerre, dans toute la paix du monde de nos paysages.