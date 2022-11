Anhée: Quatre personnes intoxiquées au monoxyde de carbone

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les secours médicaux ont été appelés à Denée, pour porter assistance à une petite fille de 6 ans qui faisait un malaise chez elle. Sur place, les ambulanciers ont constaté la présence de monoxyde de carbone en forte concentration dans la chambre de l’enfant et ont appelé les pompiers de la zone Dinaphi. Ils ont identifié la cause du problème, en l’occurrence un mauvais fonctionnement de la chaudière au mazout combiné à un défaut dans la cheminée et à un manque de ventilation de la maison. L’examen médical de l’ensemble de la famille vivant sur place, à savoir les parents, la fillette de six ans et deux enfants en bas âge, a révélé une intoxication assez forte. Quatre personnes ont dû être transportées à l’hôpital Vésale, à Charleroi, et placées en caissons hyperbares. "Fort heureusement la chaudière s’était mise en sécurité, faute de quoi les conséquences auraient pu être bien plus graves, indique Patrice Liétart, porte-parole de la zone Dinaphi, qui rappelle les dangers du CO:" Cette intervention n’est pas forcément spectaculaire mais illustre pleinement une problématique de saison et qui risque malheureusement de causer de nombreux décès cet hiver.Avec la crise économique, les gens vont être tentés d’essayer tout et n’importe quoi comme moyen de chauffage et encore plus de se calfeutrer...Ça nous fait peur. "