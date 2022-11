L’inauguration est prévue le vendredi 16 décembre à 18h par les autorités. Elle laissera ensuite place, dès 19h, à un concert par 12 accordéonistes dans l’église Saint Martin. De 20h à 22h, il sera question d’un concert de Pierre Martin dans la salle Palace, suivi jusqu’à 22h30, du concert du duo Osmose sous chapiteau. Jean-Luc et Laëtitia concluront cette soirée avec un dernier concert.

Le lendemain, de 16h à minuit, plusieurs animations seront au programme: un atelier de bricolage pour les enfants, shooting photo, concerts à la salle ou sous chapiteau de Zack et Jack (20h à 00h), de Laurence Newton et son piano volant et des Macadams.

Enfin, le dimanche, d’autres activités sont prévues: encore des concerts de 14h à 00h, des ateliers et grimage pour enfants.

Pour offrir un peu plus de magie, une parade en petit train sera organisée le mercredi 21 décembre à 13H sur la place de l’église de Spy avec le Père Noël et son équipe pour distribuer des friandises lors des arrêts sur toutes les places de l’entité.