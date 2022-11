Véritable succès pour le marché de Noël à Vresse

Le jour J, ce sont les membres du Centre Culturel et les bénévoles qui se sont relayés pour assurer les différents services au bar et sur le site. Qui dit marché de Noël dit également père Noël. Là encore, les visiteurs ont été comblés de cadeaux: peluches pour les enfants et friandises pour tous. Père Noël n’était pas seul, il était épaulé dans sa tâche par son ami le lutin. L’ambiance et la bonne humeur étaient bien sûr au rendez-vous.

Les exposants, eux aussi, avaient mis les petits plats dans les grands pour mettre en valeur leurs produits: objets de décoration, bijoux, sacs réutilisables décorés, objets et sculptures en fer forgé, objets en bois sculptés, vêtements, foulards, savons et bougies, sans oublier les produits de bouche à base de miel ou de safran, vin chaud, gaufres, épices d’ici et d’ailleurs, fromages…