Pour se mettre en sécurité, le couple s’est réfugié au guichet de la gare. Resté à l’extérieur du guichet, le suspect a mimé un égorgement.

La police du chemin de fer, Sécurail, est arrivée sur place et a alors contacté la zone de police Namur capitale. À l’arrivée de la police sur les lieux, l’individu avait fui vers le centre-ville.

Lors de sa fuite, le suspect a perdu un couteau à steak. Il a finalement pu être interpellé et privé de liberté à 7h10 par les services de police. Il présente des antécédents récents notamment en matière de coups et blessures et de menaces.

Le dossier a été mis à l’instruction ce jeudi. Un mandat d’arrêt et une expertise mentale ont été sollicités.