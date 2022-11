Province de Namur: les Diables ont réchauffé les supporters

Quelques kilomètres plus loin, une bonne centaine de personnes étaient présentes au centre culturel d’Émines. Il y régnait une bonne ambiance, festive mais familiale.

Même atmosphère dans la salle des Boscailles, où Martin, Jayson, Christophe et leurs amis avaient mis en place une retransmission publique du match dans la petite salle du village. Les organisateurs se disaient qu’ils ne sont pas les plus grands ni les plus beaux, mais qu’à l’image de la première mi-temps des Diables, ils pourront aller loin s’ils sont débrouillards et passionnés.

Enfin, à Profondeville, c’est sous plusieurs chapiteaux et par une température de 8 degrés qu’environ 150 fêtards se sont rassemblés, à l’appel du café local. La rue principale avait été fermée à la circulation pour la soirée, ce qui n’a d’ailleurs pas fait que des heureux parmi les commerçants du quartier.