Portrait d’un village pendant la guerre 40-45

Pascal a appris à connaître le village de ses ancêtres d’abord par les témoignages de ses grands-parents et ensuite lorsqu’il y revenait en famille durant les vacances. Petit à petit, il s’est documenté sur le village et ses alentours, sur son histoire et ses habitants jusqu’à ce que germe le projet de consacrer une publication à la période de la guerre 1940-1945.

Il considère le livre qu’il vient de publier comme un ouvrage collectif. "Cette publication est celle de tous ces témoins, de Petit-Fays et d’ailleurs, qui m’ont accordé leur confiance et ont accepté de partager avec moi leurs souvenirs, leurs documents et leurs photographies. Sans eux, ce livre n’existerait pas" nous a-t-il expliqué. Parmi ces témoins du passé toujours en vie actuellement et qui habitent le village, on peut citer Agnès Lefort, la doyenne âgée de 96 ans ainsi que Luc Lefort (93 ans), Roger Grandjean (90 ans) et quelques octogénaires. Dans sa quête de renseignements, ce sont surtout les rencontres avec les gens qui l’ont intéressé. Il a d’ailleurs créé des liens d’amitié avec bon nombre d’entre eux.

Ses sources, il les tire aussi de ses lectures, notamment des publications du Cercle d’histoire et de folklore "Terres d’Herbeumont à Orchimont", fondé en 1975, dont Claudine Pignolet est la présidente et secrétaire-trésorière, ou encore du Cercle d’études historiques de Gedinne que son ami Yvon Barbazon présida durant 20 ans. Pour réaliser son ouvrage, Pascal Lambot a également pu compter sur le soutien du collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Bièvre et l’aide précieuse de l’équipe de la bibliothèque de Bièvre et son Centre de Documentation historique. Il a aussi recueilli des informations auprès d’autres passionnés d’histoire locale avec lesquels il a pu établir des échanges fructueux. Il a par ailleurs bénéficié des compétences de l’équipe des Éditions namuroises et notamment du travail de mise en page réalisé par Jean-François Pacco, ancien chef d’édition au journal l’Avenir Namur.

Préfacé par le ministre David Clarinval, cet ouvrage de 236 pages, richement illustré, trouvera certainement une place de choix au pied du sapin au moment des fêtes de fin d’année ou pour offrir à une autre occasion. Il est disponible à la vente au prix de 28 € dans toutes les librairies de la région et peut être commandé aux Éditions namuroises.