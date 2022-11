Namur : La finale du tournoi d’éloquence, un bon cru

"Rappelons-nous: Un livre, un stylo, un enfant et un professeur peuvent changer le monde." C’est à partir de cette citation de Malala Yousafzai, militante pakistanaise, que sept étudiants de la faculté de droit (UNamur) ont dû concourir oralement, mardi soir, à la finale du tournoi d’éloquence. Qualifiés parmi les dix-sept inscrits initiaux lors de la première sélection, les finalistes ont chacun rédigé et interprété un discours en lien avec la thématique de l’enfance et de la migration. Le tout en huit minutes chrono face au public et à un jury pluridisciplinaire (membres de la faculté de droit et du barreau de Namur), réunis à l’auditoire D01.