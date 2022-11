Namur : des menaces envers un couple

À l’arrivée de la police sur les lieux, l’individu a pris la fuite vers le centre-ville. Lors de sa fuite, le suspect a perdu un couteau à steak. Il a été interpellé et privé de liberté à 7h10 par les services de police. Il apparait que le suspect a des antécédents récents notamment en matière de coups et blessures et de menaces. Ce 24 jeudi, le dossier est mis à l’instruction. Un mandat d’arrêt et une expertise mentale ont été sollicités.