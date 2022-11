L’exposition "BrumeS", qui se tient actuellement à l’étage du Centre culturel de Bièvre, est magnifique. Elle a été inaugurée ce vendredi 18 novembre en présence de nombreuses personnes venues admirer le travail proposé par trois artistes contemporains: Manon Bouvry, Cathy Collignon et Jean-Paul Couvert. Lors de son mot d’introduction, Marie Hardy, animatrice-directrice du Centre culturel, s’est exprimée en ces termes: "La brume. qui dérobe l’horizon de nos paysages d’Ardenne, adoucit les traits anguleux de cette terre qui semblent résister au temps, aux vents et aux gens parfois. Et quand la brume nous prive d’horizon, il nous appartient alors de le construire. Zoé, notre Arduina des arts plastiques, a voulu déposer ici, avec toute l’inventivité et toute la sensibilité qui la caractérise, un peu de cette évanescence qui limbe de mystère et de profondeur la vallée de la Semois qui a façonné de fabuleux paysages et profondément empreint la vie des cités et villages, tout au long d’un parcours à la sinuosité capricieuse". L’exposition est accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h ainsi que le dimanche entre 13h et 18h jusqu’au 18 décembre. Elle sera également accessible ce samedi 26 novembre entre 9h et 16h dans le cadre de la journée de l’arbre.