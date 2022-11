La deuxième édition des féeries de Gros-Fays, c'est ce samedi

Une vingtaine d’exposants

Christine Lucy vous proposera ses lampes d’ambiance réalisées à partir de coloquintes. Dominique Adam-Delecosse vous fera découvrir ses créations en papier mâché et céramique. Cécile (Les petits savons de Bagimont) a concocté des box surprises à offrir ou à s’offrir avec des produits 100% artisanaux (savons et produits cosmétiques écologiques). La Ferme Bamb’Oizy sera également présente avec ses produits à base de safran. Isabelle Matagne (Les Chipoz d’Iza) proposera des aquarelles, des zentangles et également des bracelets. Chantal Delcroix, artiste locale, présentera ses objets de décoration fait-main pour égayer vos intérieurs ou agrémenter vos tables de fêtes. La boutique Lucerna de Bohan sera présente avec ses bougies artisanales en cire de soja 100% végétale. Cécile (Cabri Yaule) proposera ses délicieux petits fromages de chèvre ainsi que quelques créations en crochet et couture. Fabienne (Mon p’tit Baz’Art) proposera ses objets de décoration fait-main aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur. L’Atelier des Mésanges proposera des sacs à main, des trousses ainsi que des tableaux sur toile aux motifs personnalisés. Les visiteurs pourront également découvrir les confitures artisanales et les liqueurs du Jardin de Nana ou encore des produits zéro déchet proposé par Julie et son atelier "Au fil de la nature". Il y aura aussi des articles en crochet réalisés par Charlène (petits doudous, porte-clés, ponchos, foulards, etc.). Laurence Villeva proposera ses réalisations en couture dont des charlottes alimentaires et bee-wraps, indispensables pour bien conserver vos restes des repas de fêtes. D’autres artisans seront présents et vous feront découvrir tout leur savoir-faire. Outre le marché d’artisans, les visiteurs auront l’occasion de déguster quelques spécialités locales et autre breuvage au bar d’hiver. Une petite restauration est également prévue sur place ainsi que des animations pour les enfants sans oublier la présence de Père Noël avec possibilité de faire des photos avec lui dans sa maison.

Rappelons que Gros-Fays fait partie des Plus beaux villages de Wallonie. Ce sera aussi l’occasion pour les visiteurs de découvrir le village, son château-ferme du XVIe siècle, son bâti traditionnel ardennais et ses magnifiques paysages.