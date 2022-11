L’échevine Anne Barzin a retracé le parcours de ces couples qui se sont tous mariés en 1972.

Gilbert David a rencontré Julia Degallaix dans une plaine de vacances scolaires, en 1968. Ils se sont mariés, à Charleroi, le 1er avril, ont cinq enfants et onze petits-enfants.

C’est à Leuven, en 1969 qu’a eu lieu la rencontre de Michel Gueulette et de Nicole Linsmeau. Parents des trois enfants et grands-parents de sept petits-enfants, ils se sont mariés à Woluwe-saint-Pierre, le 8 avril.

Le 9 juin à Pessoux, Pierre L’Hoest épousait Claire Melchior qu’il avait rencontrée lors d’un rassemblement de scouts en 1968. Ils ont deux enfants et trois petits-enfants.

Parents de trois enfants et grands-parents du même nombre de petits-enfants, Louis Barbier et Noëlla Michon ont uni leurs destinées le 1er juillet, à Thuin. Ils

s’étaient rencontrés en 1971, lors d’un bal des bateliers.

Sur les bancs de l’école sociale, le regard de Christian Leblanc a croisé celui de Cécilia Libion. Ils se sont mariés à Ciney le 15 juillet, ont trois enfants et neuf petits-enfants.

La première rencontre entre Jean-Marie Colin et Claudine Wuestenberghs remonte à 1963 lors de la communion d’un cousin. Ils se sont mariés le 18 juillet à Vedrin, ont deux enfants et six petits-enfants.

Aux études

François Opsomer et Brigitte Decaluwe se sont rencontrés en 1970 à Leuven. Ils ont concrétisé leur union le 28 juillet, à Mouscron. Ils ont trois filles et six petits-enfants.

Le 5 août, à Verviers, Hervé Somville épousait Nadia Minet. Ils s’étaient rencontrés dans une salle de cours de math. Ils ont deux enfants et quatre petites-filles.

Ils se sont rencontrés à Liège en 1971. Le 26 août, à Bièvre s’unissaient Étienne Piron et Régine Gaussin qui ont trois enfants et cinq petits-enfants.

C’est à la fancy-fair de l’institut Saint-Joseph de Jambes que Michel Frédérick a rencontré Marie-Claire Hermane. Ils se sont mariés, à Vedrin le 1er septembre, ont un enfant et deux petits-enfants.

Parents d’un fils, Paul Hugot et Khaddouj Moukla ont fait connaissance au Maroc Ils ont concrétisé leur union, à Lodelinsart le 13 septembre.

C’est aux Facultés universitaires de Namur où ils étudiaient tous deux la chimie que Philippe Tenret et Claude Noël se sont croisés la première fois. Ils se sont

mariés le 30 septembre, à Baranzy, ont trois enfants et sept petits-enfants.

Jean-Jacques Pireaux et Claire Lempereur ont fait un premier pas de danse lors d’un bal de la fête nationale. Ils se sont mariés à Étalle le 14 octobre, ont trois enfants et cinq petits-enfants.

Le 2 décembre à Saint-Servais, Michel Ansiaux unissait sa destinée à celle de Mireille Rolin qu’il a rencontrée sur son lieu de travail Ils ont deux fils et deux petits-enfants.

Parents de deux enfants, Thierry Baume et Nicole Robin se sont mariés le 16 décembre, à Jambes. Ils se sont rencontrés dans le train.