Jambes : ivre, sans permis et en excès de vitesse, Omar avait tué Jessica Bougelet en 2019

Ce funeste 30 avril, il était environ 6h du matin quand l’accident s’est produit rue de Dave à Jambes. Au volant de l’Alfa Roméo de son ami Arthur R., Omar a dévié de sa trajectoire et s’est déporté sur la bande d’en face, où Jessica et son compagnon Christophe circulaient vers Namur. Suite au violent choc frontal, la trentenaire est décédée durant son transfert à l’hôpital. Son compagnon a souffert de plusieurs fractures.

Outre l’homicide involontaire et les coups et blessures au passager qu’on lui reproche, Omar B. cumule plusieurs infractions: il roulait sans permis, à une vitesse excessive (on évoque 115 à 120 km/h) et était en état d’intoxication alcoolique (1,26 gramme d’alcool par litre de sang après plusieurs whisky-coca).

À géométrie variable

Le véhicule était en outre en défaut d’immatriculation et Omar ne portait pas sa ceinture de sécurité. On lui reproche aussi un délit de fuite. C’est la seule prévention qu’il conteste. "Je ne vois pas comment j’aurais pu prendre la fuite, j’étais inconscient couché les pieds sur le volant côté passager", indique-t-il. Un premier élément qui intrigue la juge Isabelle Cabus. "J’aurais pu comprendre votre position si le choc avait été latéral mais là, il est frontal…" Le jeune conducteur a-t-il voulu brouiller les pistes ? "Vu le choc, je n’aurais pas pensé à me mettre côté passager pour effacer les preuves", rétorque-t-il.

Un autre élément ne joue pas en sa faveur: lors de ses premières déclarations à la police, il a affirmé que ce n’était pas lui qui conduisait et qu’il était assis côté passager. Par la suite, il a avoué que c’était bien lui qui était au volant. La juge déplore ses propos "à géométrie variable".

Désaccord autour des clés

C’est pareil pour l’obtention du véhicule. "Comment êtes-vous entré en possession des clés alors que vous n’aviez pas le permis ?" lui a demandé la juge. Omar prétend qu’Arthur R., avec qui il a passé la soirée, les lui a données sans rechigner. Mais Arthur assure qu’Omar les a prises de son propre chef. "Il voulait aller rechercher les grandes feuilles servant à rouler du tabac qu’il avait oubliées sur le comptoir du night-shop où on avait été ensemble un peu plus tôt. Je lui ai dit non plusieurs fois en lui promettant qu’on y retournerait tous les deux après avoir mangé. Mais il a pris les clés qui étaient sur la table alors que j’étais dans la cuisine", assure Arthur, qui est aussi poursuivi pour avoir sciemment confié son véhicule (pas en ordre d’immatriculation) à quelqu’un qui n’était pas titulaire du permis de conduire et qui était sous influence d’alcool. "À aucun moment, je ne lui ai donné mon autorisation . Je l’ai entendu partir mais je ne l’ai pas retenu parce que j’avais refusé suffisamment de fois et je ne voulais pas me bagarrer avec lui", poursuit-il. Il est formel. Pourtant, comme s’il avait quelque chose à se reprocher, Arthur aurait promis à Omar de payer ses frais d’avocat si ce dernier affirmait qu’il avait pris les clés.

Arthur le nie farouchement, ce qui a eu le don d’agacer la juge. "J’ai en face de moi un menteur: qui de vous deux ? On parle de la mort d’une jeune femme et des graves blessures d’un jeune homme qui n’ont rien demandé à personne. Vous avez brisé des vies alors dites la vérité !", a-t-elle martelé. "Prendre les clés sans demander, c’est du vol. Je n’aurais jamais volé Arthur", a seulement répondu Omar. La présidente du tribunal a aussi exhorté Arthur R. à arrêter d’atténuer la réalité lorsqu’il prétend qu’ils avaient "un peu" bu. "Avec 1,26 gramme, vous étiez chargés ! On arrête de minimiser, a-t-elle lancé, tenant à remettre les points sur les i. Dire la vérité, c’est reconnaître ses responsabilités et c’est prendre conscience du caractère inacceptable de son comportement. En ne le faisant pas, la peine n’en sera que plus lourde."

Jugement début 2024

Ce jeudi, il ne s’agissait que de l’instruction d’audience. Les avocats seront nombreux à plaider. Ceux de la défense et les cinq des parties civiles se sont accordés avec le ministère public sur l’agenda. Ils se reverront dans un an pour un jugement qui devrait tomber… début 2024 ! Un temps considérable que les proches de Jessica déplorent. "Ça s’appelle les droits de la défense et je ne peux malheureusement rien y faire", a souligné la juge. Elle espère que cette longue période incitera les prévenus à révéler la stricte vérité.