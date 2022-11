Houyet: un peu de pouvoir aux enfants, avec le conseil communal junior

Ses membres sont les porte-parole des jeunes Houyetois.

Le projet du conseil communal des enfants, CCE, a été porté par trois organes: PCDR (Programme Rural de Développement Rural), PCS (Plan de Cohésion Social) et PST (Plan Stratégique transversal). La naissance d’une telle assemblée était également une volonté de la Commune de Houyet. Pour mener le processus, le CRECCIDE, Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie, a été associé au processus.

Appel général

Si d’habitude, le recrutement se fait au niveau des écoles, la commune de Houyet a voulu aller plus loin. Un appel à candidatures a été lancé au sein de la population. C’est ainsi qu’un Houyetois qui n’est pas scolarisé dans une école située sur le territoire communal a intégré cette nouvelle structure.

Font partie du conseil des enfants: Wuilque Mayeul (Mesnil-Saint-Blaise), Gilson Nathan (Wanlin), Bulinckx Tippi (Wanlin), Lebrun Raphaël (Mesnil-Saint-Blaise), Martin Zoé (Houyet), Crepaux Samuel (Houyet), Raty Noa (Hour), Dardenne Agnès (Hour) et Lambert Juliette (hors école).

Lors de la prestation, les jeunes élus ne se sont pas limités à lire une promesse préparée, ils ont tout simplement indiqué à quoi ils s’engageaient. Pour certains, il était question de mobilité, pour d’autres de sécurité ou d’animation.

Il est prévu que le CCE donne des nouvelles de l’état d’avancement de son travail. Cela se fera à travers la revue communale.

En fonction de l’actualité, le site ou le Facebook de la Commune pourraient servir de canaux de communication. Les mandataires seront accompagnés par Arnaud Saussez.