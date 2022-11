Les exposants sont heureux de pouvoir revivre l’ambiance des vernissages précédents après la mise entre parenthèses forcée de 2020: retrouvailles avec un public d’habitués fidèles, rencontres avec de nouveaux visiteurs qui découvrent leur association.

Cette année deux artistes invités compléteront le panel des artistes de l’association: Marie-Ange Riguel et Gérard Liebenghut. Marie-Ange Riguel développe sa créativité par le dessin, la peinture et la déco. Elle aime découvrir et tester les matières, huiles, pastels, aquarelles, pâtes à modeler, plastique… qu’elle mixe dans des techniques et thèmes divers. Sa plus grande source d’inspiration est sans aucun doute la nature, arbres et roches que ce soit en nature morte ou sous forme plus abstraite.

Gérard Liebenghut est né à Bruxelles en 1950 et a suivi des études artistiques à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles. Fasciné par le langage et l’impact que peuvent avoir les formes, l’esthétique et les couleurs, il s’oriente vers la carrière de publicitaire free-lance. Au sein de plusieurs agences de publicité il met son art et son approche du marketing en exergue. Chaque toile est l’expression d’une approche géométrique associée aux différentes épreuves. Si des constantes se reflètent dans chacune de ses toiles, c’est un langage différent qui s’y exprime pour séduire et interroger.

Les peintures à l’huile d’Arlette Delecluse sont inprégnées par la nature, arbres et plantes d’ici et d’ailleurs.

France Delieux reste fidèle à son style, avec des variations dans les lignes et les courbes, les couleurs franches ou estompées des tableaux dont les titres provoquent la curiosité.

Paule Demunck accroche deux acryliques complétant la série des Spotlights noirs et blancs contrastés, et trois photos, souvenirs de voyages exotiques. Les nouvelles acryliques à la marge de l’abstraction, de Michèle Detroz, sont dans la continuité de ses tonalités préférées. Alain Ferbus s’est concentré essentiellement sur l’art de la photographie, privilégiant les nuances floues et reposantes de sous-bois et végétaux.

Sylvie François décore les vitrines d’un beau choix de colliers, bracelets, boucles d’oreilles: nouvelles créations, adaptées aux tendances de la mode actuelle. Les femmes mystérieuses, rêvant de liberté dans un monde fantasmé, restent le moteur des créations de Pol Liard.

Marie-Paule Meunier expose différentes variations de céramiques, raku et porcelaines, les matières se complétant au gré de son inspiration.

Ouvert en semaine de 9 à 12h et de 14 à 17 h, le samedi de 9h30 à 18h et le dimanche de 14h à 18h en présence des artistes.

Contact: Paule Demunck 0472 759 969