Dinant : le Forem a organisé un escape game à la découverte des métiers d'électromécanicien et d'opérateur de production

Les deux métiers sont en pénurie. La demande considérable. Rien qu’au cours du troisime trimestre de 2022, le Forem a publié des offres d’emploi pour 3 846 postes d’électromécaniciens et 5 303 postes d’opérateurs de production.

En quoi consistent ces métiers ? L’électromécanicien doit pouvoir concevoir une machine et la dépanner. Il doit avoir une connaissance de l’ensemble de la chaîne de production, ce qui requiert les apprentissages suivants: électricité, mécanique, roulement, tournage usinage, chaudronnerie, sondage et sécurité. Ces compétences peuvent être acquises en moins d’un an au Centre de formation de Dinant.

Quant à l’opérateur de production, il doit pouvoir travailler à toutes les étapes de production: conditionnement, production, remplissage, gestion des commandes informatiques, approvisionnement, déchargement, communication en vue de leur analyse pour aider à la prise de décision… La formation à Dinant se déroule pendant trois mois, avec la possibilité de réaliser le brevet cariste. Chaque formation est complétée par des stages en entreprise qui mènent souvent à l’emploi. Pour ce qui est des prérequis, seuls la compréhension du français et les opérations de base en mathématiques sont demandées.

Appel aux demandeurs d’emploi

M. Sapatoro est formateur en électromécanique au Centre de Dinant. "Directement, mes stagiaires sont dans la pratique, se félicite celui qui prend en charge une douzaine de demandeurs d’emploi par période de formation. Fort de quarante ans de carrière dans le domaine, l’homme tire un constat amer " On s’est lancé dans l’informatique et on a laissé des métiers sur le côté ", souffle-t-il. Pourtant, le métier d’électromécanicien se rencontre dans de nombreux endroits, dans des centrales à béton, des usines à la chaîne, par exemple. " Mon taux de réussite avec les stagiaires: 85%. Mes élèves de l’an dernier ont trouvé du travail en réparation et installation de ponts-roulants, en automation ou encore en réparation de moteurs chez Materne, notamment. " Les perspectives d’emploi sont réelles. " Venez voir ce qu’on fait chez nous ", lance-t-il, aux demandeurs d’emploi.