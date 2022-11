Ciney : Un bonjour des Diables du Condroz au Qatar

Au lendemain de la victoire péniblement arrachée par les Diables rouges, leurs supporters invités au Qatar, les Diables du Condroz, ont donné quelques nouvelles. Photo à l’appui, on peut constater qu’ils peuvent profiter d’une météo nettement plus clémente qu’en Belgique et, surtout, qu’ils se portent bien. Derrière les sourires, on notera malgré tout une certaine fatigue. Rappelons qu’au Qatar, le match s’est terminé aux environs de minuit.