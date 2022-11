Ciney: après l'incendie volontaire de son immeuble, il vole 22 plaques d'immatriculation

Pour ce fait, l’incendiaire a écopé, le 4 novembre 2020, d’une peine de cinq ans de prison avec sursis probatoire. Parmi les conditions: poursuivre un traitement médico-psychologique pour gérer son impulsivité et sa dépression, chercher un emploi et suivre une formation de responsabilisation. "Monsieur a été remis en liberté le jour du jugement. Mais le dossier n’a été transmis à la maison de justice qu’en mai 2021", explique son avocate.

Durant ces six mois sans suivi, l’homme s’est à nouveau fait connaître de la justice. Heureusement, pour des faits un peu moins graves. On parle du vol de 22 plaques d’immatriculation dans la nuit du 30 au 31 mars 2021 dans le centre de Ciney. Le prévenu conteste en être l’auteur. Pourtant, tout indique le contraire dans le dossier. Les policiers l’ont reconnu sur les images des caméras de surveillance de la Ville, le pull que portait cette personne a été retrouvé chez lui et surtout, les plaques d’immatriculation ont été retrouvées chez lui. "Tous ces objets étaient derrière le canapé, je n’avais rien remarqué. Il y en avait sur la table du salon ? Je ne les avais pas vues. Quelqu’un de l’immeuble doit avoir la clé de chez moi et s’être introduit dans mon domicile", indique le prévenu.

Son avocate plaide la mise à jour d’une expertise mentale de son client afin de savoir s’il avait toutes ses capacités au moment des faits et ce qu’il en est aujourd’hui. "Car ces infractions, à supposer qu’elles soient établies, n’ont aucun sens…" Jugement le 11 janvier.