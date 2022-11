Il y a peu, le conseiller ALN Marc Pierson, tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un dossier du Service public de Wallonie et non de la Commune, a interrogé le collège sur la réouverture à la circulation. Il attirait l’attention de l’exécutif local sur les difficultés en matière de trafic, d’accès aux commerces des villages contigus et de sécurité à cet endroit.

Outre le blocage de la circulation, on relève l’interdiction pour les piétons et cyclistes de traverser le pont et d’emprunter sur plusieurs centaines de mètres la bande "double sens" qui leur est normalement réservée le long de la rue du Rendarche, notamment en venant de Maillen. Le conseiller se demande comment doivent se comporter ces usagers. Et qu’en est-il de la pose des potelets pour sécuriser la bande cyclo-piétonne ?

Dans une première réponse, l’échevin des travaux Paul-Bernard Lesuisse transmettait une information reçue du Service public de Wallonie, signalant que "selon le dernier planning établi par l’entreprise, la voirie sera rouverte le 5 décembre, pour autant que le climat des prochains jours, décisif pour la mise en place de la nouvelle étanchéité du pont, soit favorable."

Mais cela, c’était avant. En effet, l’entreprise a demandé une prolongation de l’arrêté de police jusqu’au 15 décembre. Les autorités communales qui, rappelons-le ne sont pas responsables du chantier, et les riverains croisent les doigts.

Les potelets, signale l’échevin, seront placés en toute fin de chantier ; mais on ne fixe pas de délais.