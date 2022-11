Rue Rogier bouclée mercredi midi à Namur: un homme menaçait de faire exploser des bâtiments

Ce mercredi vers midi, un individu a été interpellé rue Rogier. La rue a dû être bouclée pour permettre l’arrestation d’un individu. L’intéressé, dont le parquet n’a pas précisé son âge, avait fait courir sur les réseaux sociaux et sur plusieurs sites internet des menaces envers la Ville de Namur, l’hôtel de ville en général et son bourgmestre en particulier. Le parquet évoque des menaces de mort et même d’explosion. Il a été interpellé et privé de liberté ce mercredi.