Profondeville: le 2e pilier pour la pension des agents contractuels

Le montant moyen que recevraient les agents pourrait être de quelque 1 000 € par année de carrière.

Le président du conseil, le socialiste Fabrice Leturcq, a rappelé qu’il a toujours défendu le principe du statutaire et que la solution présentée comble un peu la différence entre les statutaires et les contractuels.

Des augmentations

L’échevin a aussi présenté le coût-vérité des déchets. La Commune de Profondeville en produit quelque 3 000 tonnes, soit 255 kilos par habitant et par an. Les coûts du Bureau économique de la Province sont en augmentation d’un peu plus de 56 000 €, soit de 6,8%. Il faut donc couvrir cette augmentation. Celle-ci se fera légèrement sur deux axes: la taxe de base annuelle, calculée selon la composition des ménages, et une taxe variable et semestrielle, comprenant 9 levées, portant sur le nombre de kilos déposés et le nombre de levées.

La modification budgétaire du CPAS a été approuvée à l’unanimité. La part communale est en augmentation de 14%, dont 12% pour le personnel, passant ainsi à 2 161 000 €.

Des travaux

Le conseil a encore approuvé les travaux d’assainissement à la carrière des bâtis et a décidé de ne pas adhérer à la proposition d’ORES de gérer l’éclairage public pour un montant forfaitaire de 4 500 €, alors que les années précédentes, les réparations annuelles avoisinaient les 1 500 €.

On va entretenir des voiries pour un montant estimé à 1 642 552 €, pour cinq chantiers et on va restaurer la toiture du narthex de l’église de Bois-de-Villers pour une somme de 55 543 €.

Deux distributeurs de billets

Interrogé par l’opposition sur la situation bancaire dans l’entité, l’échevin Éric Massaux explique qu’après un contact fructueux avec le service bancaire Batopin, un distributeur de retrait serait installé à Profondeville-centre, au bureau de poste et un autre, plus sophistiqué, proposant des retraits mais aussi des dépôts d’argent.

Ce second distributeur serait installé à Bois-de-Villers, véritable centre commercial de l’entité.